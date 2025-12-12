Минниханов утвердил продление налоговых льгот для новых гостиниц

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о продлении налоговых льгот для новых гостиниц с категорией не ниже «трех звезд», имеющих от 50 номеров, до 31 декабря 2030 года.

Изменения внесены в статью 3 Закона РТ «О налоге на имущество организаций». Льготная ставка в размере 0,1% действует в течение десяти лет с момента открытия гостиницы.

Законопроект был принят Государственным Советом Татарстана VII созыва на 16-м заседании, которое состоялось 27 ноября этого года.

В пояснительной записке к новелле отмечалось, что освобождение от налогов позволит ускорить строительство новых гостиниц, создать рабочие места и снизить себестоимость номеров.

Временное снижение налоговых поступлений должно быть скомпенсировано ростом инвестиций, развитием смежных отраслей и увеличением доли легального сегмента размещения туристов, заявляли авторы инициативы.

Изначально на льготу по налогу на имущество организаций могли претендовать новые гостиницы, введенные в эксплуатацию с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года.

Поддержка гостиничного бизнеса соответствует целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».