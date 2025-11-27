В Татарстане на пять лет продлили налоговые льготы для новых гостиниц

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане до 31 декабря 2030 года продлили действие налоговых льгот для новых организаций, занимающихся гостиничным бизнесом. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 16-м заседании Госсовета республики.

«Решение связано с реализацией стратегических задач по развитию туристического потенциала региона и созданию благоприятных условий для привлечения долгосрочных инвестиций в гостиничную инфраструктуру», – сказал заместитель председателя парламентского Комитета по бюджету, налогу и финансам Камиль Нугаев.

Налоговые льготы распространяются на гостиницы с категорией не менее «три звезды». При этом они должны иметь не менее 50 номеров.

Поддержка бизнеса соответствует целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».