В Татарстане на пять лет продлили налоговые льготы для новых гостиниц
В Татарстане до 31 декабря 2030 года продлили действие налоговых льгот для новых организаций, занимающихся гостиничным бизнесом. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 16-м заседании Госсовета республики.
«Решение связано с реализацией стратегических задач по развитию туристического потенциала региона и созданию благоприятных условий для привлечения долгосрочных инвестиций в гостиничную инфраструктуру», – сказал заместитель председателя парламентского Комитета по бюджету, налогу и финансам Камиль Нугаев.
Налоговые льготы распространяются на гостиницы с категорией не менее «три звезды». При этом они должны иметь не менее 50 номеров.
Поддержка бизнеса соответствует целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».