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Экономика 25 декабря 2024 17:49

Минниханов утвердил налоговые льготы для новых гостиниц минимум на 50 номеров

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Минниханов утвердил налоговые льготы для новых гостиниц минимум на 50 номеров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, вводящий налоговые льготы по налогу на имущество для новых отелей, которые имеют категорию не менее трех звезд и более 50 номеров.

Новелла предполагает установление льготной налоговой ставки в размере 0,1% на десять лет с момента введения объекта в эксплуатацию. Она распространяется на гостиницы, открывшиеся с 1 января 2024 по 31 декабря 2026 года.

Изменения внесены в статью 3 закона РТ «О налоге на имущество организаций». Законопроект был принят Государственным Советом Татарстана на заседании 23 декабря.

В ходе обсуждения новеллы министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов рассказал, что она разработана для стимулирования гостиничного бизнеса и увеличения номерного фонда в республике. В завершающемся 2024 году льготу получили три гостиницы.

#налоговые льготы #Гостиницы #Рустам Минниханов
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