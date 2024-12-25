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Минниханов утвердил налоговые льготы для новых гостиниц минимум на 50 номеров
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, вводящий налоговые льготы по налогу на имущество для новых отелей, которые имеют категорию не менее трех звезд и более 50 номеров.
Новелла предполагает установление льготной налоговой ставки в размере 0,1% на десять лет с момента введения объекта в эксплуатацию. Она распространяется на гостиницы, открывшиеся с 1 января 2024 по 31 декабря 2026 года.
Изменения внесены в статью 3 закона РТ «О налоге на имущество организаций». Законопроект был принят Государственным Советом Татарстана на заседании 23 декабря.
В ходе обсуждения новеллы министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов рассказал, что она разработана для стимулирования гостиничного бизнеса и увеличения номерного фонда в республике. В завершающемся 2024 году льготу получили три гостиницы.
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