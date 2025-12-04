Иванов: По гостиницам жесткое регулирование, а по посуточным квартирам – нет
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил о необходимости регулирования рынка посуточной аренды квартир. Свое мнение он высказал на рабочей встрече законодателей Приволжского федерального округа с представителями организаций туристической отрасли Татарстана.
«Мы выступаем за то, чтобы какое-то регулирование в квартирном сегменте появилось. Налогообложение, стандарты по безопасности и так далее. Это нужно и для того, чтобы выровнять конкуренцию с гостиницами. Этот рынок сейчас бурно развивается – в городах квартиры сдаются посуточно для туристов. И жители нашей страны могут находить места размещения в соответствии со своим бюджетом», – сказал Иванов.
По его словам, в Приволжском федеральном округе работают 4,8 тыс. средств размещения. Всего в них – 146 тыс. номеров, в том числе в Казани – около 12 тыс. номеров.
«И одновременно с этим ежедневно сдается 13 тыс. квартир посуточно. Но в гостиницах очень жесткое регулирование, например, по безопасности, отчетности. А по квартирам никакого регулирования нет», – подчеркнул председатель Госкомитета РТ по туризму.