Общество 4 декабря 2025 23:18

Иванов: По гостиницам жесткое регулирование, а по посуточным квартирам – нет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил о необходимости регулирования рынка посуточной аренды квартир. Свое мнение он высказал на рабочей встрече законодателей Приволжского федерального округа с представителями организаций туристической отрасли Татарстана.

«Мы выступаем за то, чтобы какое-то регулирование в квартирном сегменте появилось. Налогообложение, стандарты по безопасности и так далее. Это нужно и для того, чтобы выровнять конкуренцию с гостиницами. Этот рынок сейчас бурно развивается – в городах квартиры сдаются посуточно для туристов. И жители нашей страны могут находить места размещения в соответствии со своим бюджетом», – сказал Иванов.

По его словам, в Приволжском федеральном округе работают 4,8 тыс. средств размещения. Всего в них – 146 тыс. номеров, в том числе в Казани – около 12 тыс. номеров.

«И одновременно с этим ежедневно сдается 13 тыс. квартир посуточно. Но в гостиницах очень жесткое регулирование, например, по безопасности, отчетности. А по квартирам никакого регулирования нет», – подчеркнул председатель Госкомитета РТ по туризму.

#аренда квартиры #гостиница
