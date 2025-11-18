Налоговые льготы для гостиниц в Татарстане предложили продлить до 2030 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Государственный совет Татарстана внесен законопроект о продлении налоговых льгот для гостиничной отрасли республики до 2030 года. Документ подготовлен депутатом Камилем Нугаевым и находится на предварительном рассмотрении.

Законопроект предполагает освобождение от налога на имущество гостиниц, введенных в эксплуатацию с 2024 года, с категорией не ниже «трех звезд» и имеющих в номерном фонде минимум 50 номеров.

В пояснительной записке отмечается, что продление льгот позволит увеличить туристический потенциал региона и привлечь долгосрочные инвестиции. Освобождение от налогов должно ускорить строительство новых гостиниц, создать рабочие места и снизить себестоимость номеров.

«Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Республики Татарстан, а его реализация обеспечит долгосрочный положительный эффект для экономики и социальной сферы региона», – говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что временное снижение налоговых поступлений будет компенсировано ростом инвестиций, развитием смежных отраслей и увеличением доли легального сегмента размещения туристов.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что в городе 4,5 тыс. жителей сдают 11 тыс. квартир для туристов. «Татар-информ» позже писал о том, что чаще всего гости столицы Татарстана снимают квартиры посуточно в Вахитовском и Ново-Савиновском районах Казани.

В 2026 году в республике ожидают получить 270 млн рублей от туристического налога.