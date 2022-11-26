Минниханов: Турцентры Татарстана готовы принимать гостей «Великого Волжского пути»

Татарстан активно участвует в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и других инициатив по развитию внутреннего туризма. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на совещании по развитию туристической отрасли в регионе, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Провел совещание курирующий Приволжский федеральный округ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В нем также приняли участие генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.

«Президент [России Владимир Путин] дал поручение развивать речной и круизный туризм. Благодарю субъекты и Росморречфлот за ту работу, которая уже ведется по расширению сети маршрутов. Наша задача — увеличивая предложение услуг, делать этот вид отдыха доступнее. Для этого должна быть разработана программа субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок на 2023–2025 годы», — заметил Дмитрий Чернышенко.

По оценке вице-премьера, такая программа стимулирует развитие внутреннего туризма. Соответственно, заметил он, руководители регионов «крайне заинтересованы в этом». В качестве примера была упомянута работа по реализации межрегионального проекта «Великий Волжский путь». В этом контексте Чернышенко поручил Минтрансу до 1 марта 2023 года вместе с заинтересованными федеральными органами власти и субъектами Федерации разработать подобную программу и представить ее в Правительство страны.

Вице-премьер также поблагодарил Рустама Минниханова за активное участие в мероприятиях национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (как и другие нацпроекты, инициирован российским лидером Владимиром Путиным). «Работа субъекта, согласно экспертным оценкам, является примером для многих регионов», — отметил замглавы Правительства РФ. И добавил, что туристический поток в республику практически равен количеству ее жителей и ежегодно составляет более 3,5 млн гостей.

Рустам Минниханов в свою очередь подчеркнул, что развитие внутреннего туризма в Российской Федерации и формирование доступности туристических продуктов для граждан страны является одним из приоритетов работы регионов.

«Сфера туризма в Татарстане показывает уверенный рост по многим показателям. За девять месяцев текущего года наблюдается устойчивый рост туристического потока на 11% по отношению к 2021 году. Загрузка отелей за этот период в среднем составила 73%. В рамках федерального проекта „Развитие туристической инфраструктуры“ национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ выстраивается новая система развития туристических проектов, которая в будущем позволит обеспечить качественный отдых всем туристам», — перечислил руководитель республики.

«Таким же важным мы видим реализацию межрегионального проекта „Великий Волжский путь“, который позволит объединить туристический потенциал всех регионов средней Волги. Туристические центры Татарстана готовы к приему гостей по этому маршруту», — заверил Минниханов.

Подробнее о развитии туризма и туристической инфраструктуры в Татарстане доложил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Еще одним моментом, которым обсуждался на заседании, стало исполнение поручения Дмитрия Чернышенко о создании в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Центра развития кадрового потенциала туристической отрасли с двуязычным дипломным образованием. Уже разработана образовательная программа, сформирован состав модулей и их наполнение, определены материально-технические ресурсы.

Вице-премьер поручил Минэкономразвития РФ обеспечить необходимые условия для начала работы центра и внести проекты соответствующих нормативных актов в Правительство в кратчайшие сроки.

Кроме того, генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов представил концепцию мастер-плана туристической территории «Лаишево». Соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в присутствии Дмитрия Чернышенко Республика Татарстан и Корпорация «Туризм.РФ» подписали в марте 2022 года.