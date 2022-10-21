Круглогодичный курорт «Лаишево» с мариной для яхт обойдется в 20 млрд рублей

В настоящее время в Лаишевском районе с участием АО «Корпорация Туризм.РФ» ведется подготовительная работа для реализации масштабного проекта по строительству круглогодичного курорта «Лаишево», объединяющего оздоровительный, пляжный, экологический и круизный туризм. О концепции развития туристической территории в районе рассказал глава муниципалитета Ильдус Зарипов в прямом эфире на площадке ЦУР РТ.

«В сегодняшних условиях, когда ограничен выезд за границу, надо понимать, что внутри нашей страны есть прекрасные места, где можно организовать хорошие условия для отдыха. Недавно наш проект мы успешно презентовали Президенту республики Рустаму Нургалиевичу [Минниханову], получили добро», — рассказал глава района.

На сегодняшний день разработана концепция развития туристической территории «Лаишево», где скорректирован объем земельных участков (общее 311,4 га, первый этап — 72,87 га), сформирован перечень рекомендуемых объектов туристкой инфраструктуры и сформировано предложение по размещению объектов.

Яхтенная марина одновременно сможет вместить и обслуживать до 300 яхт и катеров, включая ремонт, зимнее хранение и сопутствующие сервисы полного цикла. Объем номерного фонда составит более 700 номеров, гостиницы категорий 3 и 4 звезды с высоким уровнем сервиса, включающим СПА-центры, рестораны, глэмпинги, прогулочные дорожки и инфраструктуру для пляжного отдыха, а также в концепции предусмотрена возможность последующего увеличения номерного фонда.

Предварительная сумма реализации проекта составляет более 20 млрд рублей.