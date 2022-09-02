Госкомитет по туризму: Великий Волжский путь сравняется по популярности с Золотым кольцом

Первый круиз по «Великому Волжскому пути», который должен объединить 14 регионов Приволжского федерального округа, начнется 18 сентября в Москве и завершится 28 сентября в Астрахани. В Татарстане для путешественников подготовят четыре локации: Свияжск, Казань, Болгар и Тетюши. Об этом на прошедшей онлайн пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Свияжск входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там специально для туристов будет организована торжественная театрализованная встреча с персонажами из „Сказки о царе Салтане“. Далее на время переезда с острова в Казань путешественникам выдадут очки виртуальной реальности, и они смогут погулять по Татарстану в киберпространстве», — рассказал спикер.

После экскурсий по Казани туристы посетят Болгар, где их встретят персонажи в булгарских костюмах, чье выступление будет сопровождать соответствующая музыка. Там путешественники увидят самый большой печатный Коран в мире и посетят Белую мечеть.

«Последней точкой станет город Тетюши, где была стрелецкая застава на юго-восточных рубежах российского государства. А сейчас это прекрасное место, где варят вкуснейшую уху и создан музей рыбы, где есть музей-усадьба „Долгая поляна“, где поются романсы с видом на Волгу», —добавил Иванов.

Проект «Великий Волжский путь» был инициирован по предложению Татарстана. По словам Иванова, организаторы надеются, что он станет сопоставим по популярности с «Золотым кольцом России». «Единственный известный межрегиональный маршрут в России — это „Золотое кольцо“. Кроме него, известных таких проектов больше нет. Наша задача — давать людям новые маршруты. „Великий Волжский путь“ — это то предложение, которое должно стать не менее популярным, чем „Золотое кольцо“», — подчеркнул глава Госкомитета РТ по туризму.

Путешествовать туристы будут на теплоходе премиум-класса «Василий Суриков», где предусмотрены каюты полулюкс и стандарт с двух- и трехместным размещением. Каждая каюта оснащена индивидуальным санузлом и душем, кондиционером, холодильником. Работают панорамный ресторан с собственной кухней, кинозал, конференц-зал, два просторных бара «Казань» и «Чувашия», отметил заместитель директора Московского речного пароходства по туризму Ярослав Марченко.

«Круизы вышли на новый уровень. Все каюты оснащены кондиционерами, отдельным душем, туалетом. Мы стараемся делать всё, чтобы туристам было комфортно, удобно и приятно путешествовать по рекам России», — заверил он.

По оценке представителя пароходства, уже половина билетов на первый круиз по «Великому Волжскому пути», примерно 90, уже забронирована. Регулярными такие поездки планируется сделать в следующем году, для чего выделят еще один теплоход.