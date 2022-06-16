Подписано соглашение о сотрудничестве по проекту «Великий Волжский путь»

Фото: пресс-служба Президента РТ

На полях XXV Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве по реализации межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь». Документ подписали глава Ростуризма Зарина Догузова и руководители пяти регионов России, включая Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По итогам защиты прорывных проектов Приволжского федерльного округа перед курирующим ПФО вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко была сформирована межрегиональная инициатива по развитию туризма «Волжское путешествие». Инициатива предполагает создание на территории округа комплексной туристически развитой макротерритории и обеспечение ее современными речными пригородными и межрегиональными перевозками. Пока в проект входят семь регионов: Республика Татарстан, Нижегородская область, Республика Марий Эл, Пермский край, Ульяновская область, Саратовская область и Республика Мордовия.



Соглашение призвано способствовать развитию единой информационной среды, в частности, информировать о туристском потенциале регионов и продвижению межрегионального проекта, а также содействовать развитию речных межрегиональных перевозок.

Помимо Зарины Догузовой и Рустама Минниханова, подписи под документом поставили и. о. главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев, глава Чувашской республики Олег Николаев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.