Татарстан планирует удвоить турпоток в регион благодаря соглашению с «Туризм.рф»

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор корпорации «Туризм.рф» Сергей Суханов подписали соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры РТ. Согласно ему планируется реализация пяти проектов, строительство 3-4-звездочных отелей и других объектов, что позволит удвоить поток туристов в республику. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Это крайне важное соглашение. Татарстан сейчас достаточно развитое туристическое направление. Но мы понимаем огромный потенциал этой республики. И мы благодарны Рустаму Нургалиевичу, который уделяет большое внимание развитию отрасли. Татарстан работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа. Сейчас турпоток в республику составляет почти 3,5 млн человек. Планируется, что он будет удвоен в результате создания инфраструктуры», — отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, присутствовавший на церемонии.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил ускорить развитие туристической инфраструктуры в регионах страны. Для этого Правительство приняло беспрецедентные меры поддержки отрасли, в том числе нулевую ставку НДС.

В рамках соглашения в Татарстане планируется развитие пяти туристических кластеров: «Волжская Булгария», «Соколка», «Свияга», «Камское Устье» и «Лаишево». При этом первый из них будет способствовать развитию туризма не только в Татарстане, но и шести регионах ПФО.

Кроме того, в республике планируется построить комфортные средства размещения на 3–4 звезды — около 5 тыс. номеров в гостиницах, глэмпингах и кемпингах.

«Республика Татарстан всегда была привлекательна для туристов. В прошлом году к нам приехало 3,3 млн человек. Мы практически достигли допандемийных показателей. В 2019 году республику посетило 3,6 млн человек. На территории республики находится три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО: Казанский Кремль, Великий Болгар, остров-град Свияжск. Помимо этого, мы развиваем сельский туризм, у нас очень много природных ландшафтов», — отметил Президент Татарстана.

В заключение Чернышенко подчеркнул, что сейчас, в условиях санкций и ограничений, следует обратить особое внимание на развитие внутреннего туризма, и призвал регионы присоединиться к работе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».