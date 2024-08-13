Минниханов: Товарооборот Татарстана и Малайзии за год увеличился в 5,5 раза

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Малайзии (высшая политическая должность в стране – прим. Т-и) Анваром Ибрагимом и поблагодарил за оказанное гостеприимство в ходе поездки. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Важно, что российско-малазийские контакты на высшем уровне поддерживаются на регулярной основе. Ваша страна – надежный торговый партнер Российской Федерации», – сказал в начале встречи Минниханов и напомнил, что республика поддерживает связи с рядом регионов Малайзии, в том числе со штатами Джохор и Саравак.

Видео: пресс-служба Раиса РТ

По итогам 2023 года товарооборот между Татарстаном и Малайзией увеличился в 5,5 раза, однако остается еще весьма низким и составляет 61 млн долларов, резюмировал Минниханов и призвал активнее работать над совместными инвестиционными проектами – хорошая перспектива видится в сфере сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«По итогам ряда визитов достигнуты определенные договоренности по реализации татарстанской продукции в Вашей стране и вопросам аккредитации в сфере халяль», – сказал Раис РТ.

В сентябре 2024 года производители Татарстана примут участие в Международной выставке сельского хозяйства, садоводства и агротуризма в Малайзии.

Руководитель республики также в своем телеграм-канале поблагодарил руководства России и Малайзии за возможность развивать межрегиональное сотрудничество.

«В рамках нашего однодневного визита успели провести переговоры с представителями бизнеса, министрами, Королем <...> Малайзиядә бик күп мөселманнар яши. Ил җитәкчелеге даими рәвештә үз делегацияләрен KazanForum га җибәрә (В Малайзии проживает большое количество мусульман. Руководство страны регулярно направляет свои делегации на KazanForum – перевод с татарского)», – написал Раис РТ.

Рустам Минниханов прибыл в Малайзию с рабочим визитом накануне. Сегодня он провел ряд встреч, в том числе с главой Минсельхоза Малайзии Мохамадом Сабу, с деловыми кругами страны, совершил визит вежливости к Королю Малайзии Его Величеству Султану Ибрагиму.