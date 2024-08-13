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Минниханов и Король Малайзии обсудили планы страны вступить в БРИКС
Россию и Малайзию связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия, сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов во время визита вежливости к Королю Малайзии Его Величеству Султану Ибрагиму.
«Важно, что оба государства настроены на углубление плодотворного сотрудничества», – сказал руководитель республики.
Видео: пресс-служба Раиса РТ
Стороны отметили, что нужно активнее работать над совместными инвестиционными проектами в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, IT-индустрии. Хорошей площадкой для выстраивания контактов назвали Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», в котором малазийская делегация каждый год успешно участвует. В этом году она была представлена на уровне федеральных министров высшего образования и сельского хозяйства.
Также собеседники отметили существенный вклад Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Рустам Минниханов.
Отдельно был рассмотрен вопрос о планах Малайзии вступить в БРИКС – саммит объединения состоится в октябре в Казани, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
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