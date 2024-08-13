Минниханов и Король Малайзии обсудили планы страны вступить в БРИКС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Россию и Малайзию связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия, сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов во время визита вежливости к Королю Малайзии Его Величеству Султану Ибрагиму.

«Важно, что оба государства настроены на углубление плодотворного сотрудничества», – сказал руководитель республики.

Видео: пресс-служба Раиса РТ

Стороны отметили, что нужно активнее работать над совместными инвестиционными проектами в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, IT-индустрии. Хорошей площадкой для выстраивания контактов назвали Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», в котором малазийская делегация каждый год успешно участвует. В этом году она была представлена на уровне федеральных министров высшего образования и сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также собеседники отметили существенный вклад Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Рустам Минниханов.

Отдельно был рассмотрен вопрос о планах Малайзии вступить в БРИКС – саммит объединения состоится в октябре в Казани, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.