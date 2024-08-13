Минниханов изучил опыт Малайзии по развитию халяль-индустрии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил в Куала-Лумпуре Корпорацию по развитию халяль-индустрии Малайзии, которая является федеральным правительственным агентством, выступающим в качестве надежного партнера на рынке халяльной продукции.

«Рустаму Минниханову рассказали о принципах работы организации. В частности, она занимается разработкой и реализацией различных адаптивных программ, которые затрагивают потребности разного бизнеса, начиная от микропредприятий, малых и средних предприятий и заканчивая крупными многонациональными корпорациями», — сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель республики отметил, что халяль-индустрии в Татарстане уделяется особое внимание.

«Сегодня это экосистема, которая включает в себя не только пищевую отрасль, но и другие сферы, например косметические товары, лекарственные препараты, гостиничная и туристическая индустрия, исламский банкинг, медицина и другие сферы», — рассказал он.

Руководство корпорации представило инструменты, с которыми работает сегодня халяльный рынок Малайзии. Минниханов поручил профильному министерству глубже изучить опыт и рассмотреть варианты сотрудничества.