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Минниханов изучил опыт Малайзии по развитию халяль-индустрии
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил в Куала-Лумпуре Корпорацию по развитию халяль-индустрии Малайзии, которая является федеральным правительственным агентством, выступающим в качестве надежного партнера на рынке халяльной продукции.
«Рустаму Минниханову рассказали о принципах работы организации. В частности, она занимается разработкой и реализацией различных адаптивных программ, которые затрагивают потребности разного бизнеса, начиная от микропредприятий, малых и средних предприятий и заканчивая крупными многонациональными корпорациями», — сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Руководитель республики отметил, что халяль-индустрии в Татарстане уделяется особое внимание.
«Сегодня это экосистема, которая включает в себя не только пищевую отрасль, но и другие сферы, например косметические товары, лекарственные препараты, гостиничная и туристическая индустрия, исламский банкинг, медицина и другие сферы», — рассказал он.
Руководство корпорации представило инструменты, с которыми работает сегодня халяльный рынок Малайзии. Минниханов поручил профильному министерству глубже изучить опыт и рассмотреть варианты сотрудничества.
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