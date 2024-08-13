Рустам Минниханов встретился с главой Минсельхоза Малайзии Мохамадом Сабу

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамадом Сабу. Глава ведомства поблагодарил республику за теплый прием малайзийской делегации на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», передает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Выражаю Вам благодарность за гостеприимство, с которым встретили нашу делегацию на KazanForum. Была прекрасная программа», – сказал Мохамад Сабу.

Рустам Минниханов отметил, что Малайзия входит в число надежных торговых партнеров России.

«Мы благодарны руководству наших стран за внимание к вопросам создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничеств», – сказал он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сельское хозяйство республики полностью обеспечивает население основными видами качественной продукции, среди российских регионов РТ занимает 1-е место по производству молока, находится в первой десятке по производству мяса скота и птицы на убой. Делегация профильного министерства Татарстана ранее посещала Малайзию для изучения опыта.

«Татарстан, как экспортно-ориентированная республика с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять в Вашу страну самый широкий спектр продукции. Следует активнее работать над совместными инвестиционными проектами», – заключил Рустам Минниханов.