Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустам Минниханов встретился с главой Минсельхоза Малайзии Мохамадом Сабу
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамадом Сабу. Глава ведомства поблагодарил республику за теплый прием малайзийской делегации на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», передает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Выражаю Вам благодарность за гостеприимство, с которым встретили нашу делегацию на KazanForum. Была прекрасная программа», – сказал Мохамад Сабу.
Рустам Минниханов отметил, что Малайзия входит в число надежных торговых партнеров России.
«Мы благодарны руководству наших стран за внимание к вопросам создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничеств», – сказал он.
Сельское хозяйство республики полностью обеспечивает население основными видами качественной продукции, среди российских регионов РТ занимает 1-е место по производству молока, находится в первой десятке по производству мяса скота и птицы на убой. Делегация профильного министерства Татарстана ранее посещала Малайзию для изучения опыта.
«Татарстан, как экспортно-ориентированная республика с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять в Вашу страну самый широкий спектр продукции. Следует активнее работать над совместными инвестиционными проектами», – заключил Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»