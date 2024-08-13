Минниханов встретился с деловыми кругами Малайзии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Малайзию встретился с деловыми кругами страны. На встречу были приглашены представители бизнеса, чиновники, отвечающие за отрасль. Среди них – президент Ассоциации малых и средних предприятий Малайзии, директор по направлению двусторонних экономических и торговых отношений Министерства инвестиций, торговли и промышленности Малайзии, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов напомнил, что Татарстан и Малайзия регулярно обмениваются официальными и бизнес-визитами, и предложил участникам встречи рассмотреть возможность экспорта своих товаров и услуг в республику.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ отметил, что республике интересна возможность продвижения своих продуктов, таких как грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, нефтехимпродукция, шины, компрессоры.

Минниханов пригласил бизнесменов не просто посетить Татарстан, а принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Отдельно он упомянул, что Татарстан – пилотный регион по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России.