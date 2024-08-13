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Минниханов встретился с деловыми кругами Малайзии
Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Малайзию встретился с деловыми кругами страны. На встречу были приглашены представители бизнеса, чиновники, отвечающие за отрасль. Среди них – президент Ассоциации малых и средних предприятий Малайзии, директор по направлению двусторонних экономических и торговых отношений Министерства инвестиций, торговли и промышленности Малайзии, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Минниханов напомнил, что Татарстан и Малайзия регулярно обмениваются официальными и бизнес-визитами, и предложил участникам встречи рассмотреть возможность экспорта своих товаров и услуг в республику.
Раис РТ отметил, что республике интересна возможность продвижения своих продуктов, таких как грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, нефтехимпродукция, шины, компрессоры.
Минниханов пригласил бизнесменов не просто посетить Татарстан, а принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Отдельно он упомянул, что Татарстан – пилотный регион по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России.
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