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Минниханов: Товарооборот Китая и Татарстана в 2023 году превысит 2 млрд долларов
По итогам 2023 года товарооборот Китая и Татарстана должен превысить 2 млрд долларов. Об этом рассказал Раис РТ Рустам Минниханов, передает ТАСС.
«Китай — стратегический внешнеэкономический партнер Татарстана. <...> Взаимная торговля Татарстана и Китая значительно выросла. <...> По итогам года товарооборот точно превысит 2 млрд долларов», — отметил руководитель республики.
При этом, по словам Минниханова, только по итогам первого полугодия 2023-го этот показатель приблизился к 1,5 млрд долларов, что выше результата за аналогичный период 2022-го в 2,3 раза.
Из КНР в РТ поступают транспортные средства, оборудование, химическая и другая продукция. В свою очередь Татарстан поставляет в Китай каучук, пластмассы, топливо, сельскохозяйственные и иные товары.
Рустам Минниханов также обратил внимание на то, что Татарстану удается привлекать инвестиции от китайских компаний. «Среди них хочу отметить компанию Haier, которая инвестировала в Татарстан более 23 млрд рублей, создано 2,8 тыс. новых рабочих мест», — привел пример он.
Упомянул Раис РТ в связи с этим и другие инвестпроекты, в том числе «Камасталь» и Midea. Отдельно он заверил, что ведется работа по организации прямого авиасообщения с Китаем.
«<...> наличие прямого рейса с КНР, безусловно, окажет положительный эффект для увеличения туристического потока и развития деловой активности», — добавил Рустам Минниханов.
Ранее Раис Татарстана предварительно оценивал товарооборот между РТ и КНР по итогам текущего года в 1,6 млрд долларов. Большую сумму, 14 млрд юаней, называл впоследствии Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
В ходе «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентным уровень сотрудничества России с Китаем. Тогда он предположил, что по итогам 2023 года товарооборот между двумя государствами вырастет на 30%, до 220–230 млрд долларов. Позднее Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что стоявшая перед Россией и Китаем задача довести объем товарооборота до 200 млрд долларов выполнена с опережением.
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