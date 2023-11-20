Товарооборот Татарстана и Китая за 2023 год может достигнуть 14 млрд юаней

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Товарооборот Татарстана и Китая за этот год ожидается в объеме 14 млрд юаней. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин на заседании диалога «”Единая Россия” – “Коммунистическая партия Китая”» по видеосвязи, сообщает пресс-служба парламента.

«Для Татарстана сотрудничество с Китаем носит приоритетный характер в рамках стратегического взаимодействия между нашими государствами, причем как по линии прямого диалога и региональных связей, так и с точки зрения “народной дипломатии”», – сказал Мухаметшин.

По его словам, Китай входит в пятерку ключевых внешнеэкономических партнеров Татарстана. Только за последние три года товарооборот вырос более чем в два раза и за 2022 год составил 11,7 млрд юаней. «В этом году также фиксируем динамичный рост», – констатировал Председатель Госсовета.

Он подчеркнул, что активизировалось взаимодействие Татарстана и провинций КНР. Этому способствовал и прошедший в Казани международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», участниками которого стали более 7 тыс. человек из 25 стран, 58 субъектов РФ, 14 провинций и автономных регионов КНР. «Мы приобрели много новых надежных партнеров и друзей», – заметил глава парламента.

Мухаметшин напомнил, что при содействии Генерального совета «Единой России» во время работы форума состоялся круглый стол «Взаимодействие политических партий как значимая составляющая международных отношений». «Углубление межпартийных отношений, регионального измерения “народной дипломатии” – объективно в интересах укрепления позиций наших великих держав в современном мире», – добавил он.

В этом году межпартийный диалог России и Китая состоялся уже в десятый раз. Приветствия в адрес участников форума направили Президент России Владимир Путин и Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

«Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению справедливого и демократического миропорядка. Регулярные контакты, в которые вовлечены как центральные органы, так и региональные структуры, обеспечивают полезный обмен опытом в сферах партийного строительства, парламентской и общественной деятельности, позволяют обстоятельно обсуждать широкий спектр актуальных вопросов в двухсторонней и международной повестке дня», – отметил глава государства в приветствии, которое зачитал Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что «диалог между правящими партиями Китая и России стал уникальной площадкой для углубления политического доверия». «Рассчитываю, что обе наши партии будут демонстрировать ответственность и обогащать содержание контактов в новую эпоху, вносить еще больший вклад в российско-китайские отношения, защиту международной справедливости и равенства», – говорится в тексте его приветствия.

В рамках стратегического диалога также был подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве ведущих политических сил России и Китая на 2024 – 2026 годы.