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Товарооборот Татарстана и Китая увеличился более чем на 58%
Товарооборот между Татарстаном и Китаем по итогам 2023 года увеличился более чем на 58% и составил 1,6 млрд долларов. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на встрече с делегацией «Китайской железнодорожной шестой корпорации».
«Китайский бизнес активно работает в Татарстане: реализуются промышленные проекты, строятся производства. Наши контакты с Китаем заметно активизировались в этом году. Совершаются взаимные визиты, прорабатываются проекты», — подчеркнул руководитель республики.
Он напомнил, что в сентябре в Казани состоялся первый международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», участие в котором приняли более 7 тыс. человек из 58 регионов РФ и 25 стран мира.
«Форум показал обоюдную заинтересованность России и Китая в углублении кооперации по самым разным направлениям», — отметил Рустам Минниханов.
По его словам, у «Китайской железнодорожной шестой корпорации» очень серьезный послужной список и Татарстан будет рад сотрудничать с компанией.
Заместитель гендиректора «Китайской железнодорожной шестой корпорации» Ду Шэн рассказал, что компания реализовала более 80% всех железнодорожных проектов в КНР.
«Рады встрече с вами <...> Отличительная особенность нашей корпорации — мы предлагаем нашим клиентам комплексный подход: от проектирования и финансирования до обслуживания наших ЖД проектов», — приводит слова гостя пресс-служба Раиса РТ.
Участники встречи обсудили перспективы совместных проектов, в частности, взаимодействие в рамках реализации проекта строительства логистического комплекса им. Дэн Сяопина в ОЭЗ «Алабуга».
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