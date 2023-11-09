Товарооборот Татарстана и Китая увеличился более чем на 58%

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Товарооборот между Татарстаном и Китаем по итогам 2023 года увеличился более чем на 58% и составил 1,6 млрд долларов. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на встрече с делегацией «Китайской железнодорожной шестой корпорации».

«Китайский бизнес активно работает в Татарстане: реализуются промышленные проекты, строятся производства. Наши контакты с Китаем заметно активизировались в этом году. Совершаются взаимные визиты, прорабатываются проекты», — подчеркнул руководитель республики.

Он напомнил, что в сентябре в Казани состоялся первый международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», участие в котором приняли более 7 тыс. человек из 58 регионов РФ и 25 стран мира.

«Форум показал обоюдную заинтересованность России и Китая в углублении кооперации по самым разным направлениям», — отметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По его словам, у «Китайской железнодорожной шестой корпорации» очень серьезный послужной список и Татарстан будет рад сотрудничать с компанией.

Заместитель гендиректора «Китайской железнодорожной шестой корпорации» Ду Шэн рассказал, что компания реализовала более 80% всех железнодорожных проектов в КНР.

«Рады встрече с вами <...> Отличительная особенность нашей корпорации — мы предлагаем нашим клиентам комплексный подход: от проектирования и финансирования до обслуживания наших ЖД проектов», — приводит слова гостя пресс-служба Раиса РТ.

Участники встречи обсудили перспективы совместных проектов, в частности, взаимодействие в рамках реализации проекта строительства логистического комплекса им. Дэн Сяопина в ОЭЗ «Алабуга».

«Китайская железнодорожная шестая корпорация» — крупная строительная корпорация со штаб-квартирой в Пекине. Реализует проекты в области строительства ж/д линий, автомагистралей, зданий и городских коммунальных сооружений, мостов, тоннелей, портов и водных путей, гидротехнических и гидроэлектрических сооружений, станций, вокзалов и пр.