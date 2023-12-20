Си Цзиньпин: Россия и Китай перевыполнили план по увеличению товарооборота

Михаил Мишустин и Си Цзиньпин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Стоявшая перед Россией и Китаем задача довести объем товарооборота до 200 млрд долларов выполнена с опережением. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине, передает ТАСС.

«С опережением выполнена поставленная пять лет назад нами с Президентом [России Владимиром] Путиным задача довести объем двусторонней торговли до 200 млрд долларов», — подчеркнул китайский лидер.

По информации Председателя КНР, к концу 2023 года объем торговли между странами увеличился до 218,28 млрд долларов. В достижении поставленной ранее цели он увидел отражение позитивной динамики сотрудничества двух государств.

В свою очередь Михаил Мишустин заметил, что в текущем году российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми внешними вызовами и вышло на новый уровень. Взаимный товарооборот он оценил почти в 18 трлн рублей, сообщает пресс-служба Правительства России.

Ранее в ходе «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентным уровень сотрудничества России с Китаем. Тогда он предположил, что по итогам 2023 года товарооборот между двумя государствами вырастет на 30% до 220–230 млрд долларов.