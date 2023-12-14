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Товарооборот РФ с Китаем в 2023 году вырастет на 30% до 220-230 млрд долларов
Во время итоговой пресс-конференции Президент страны Владимир Путин назвал беспрецедентным уровень сотрудничества России с Китаем. О развитии с дружественной страной он рассказал, отвечая на вопрос журналиста из китайского информагентства «Синьхуа».
Лидер станы ожидает, что товарооборот РФ с Китаем в 2023 году вырастет на 30% до 220-230 млрд долларов. В прошлом году рост товарооборота составил 31%.
«Стабильно развиваем экономические связи, причем в самых разных областях. Что меня радует — это то, что мы развиваем отношения и в сфере инфраструктуры, вместе работаем и в высокотехнологических областях. Мы договорились работать по восьми магистральным отношениям», — заявил руководитель.
К слову, во время пресс-конференции Владимир Путин предпочел сначала ответить на вопрос китайского информационного агентства «Синьхуа», а уже после — американской газеты The New York Times.
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