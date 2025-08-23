Минниханов: Татарстан неслучайно был выбран местом проведения форума малых городов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства РТ подвел итоги завершающейся недели. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Была неделя эта очень богата на важные события», – заметил Рустам Минниханов и напомнил о прошедшем 18 и 19 августа международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Мероприятие собрало участников из 40 стран мира, 68 регионов России и 28 административных территорий Китая. «Огромное количество посетителей, более 200 китайских компаний, в рамках мероприятия прошло 70 сессий по 17 направлениям», – перечислил Раис РТ.

Кроме того, была организована «очень хорошая выставка», прошло много деловых встреч, в том числе с участием самого Минниханова, подписан ряд документов, состоялась «интересная культурно-спортивная программа». «Тоже хорошо прошел» и организованный в рамках «РОСТКов» форум «РЕБУС», добавил он.

Позднее, 20 и 21 августа, в МВЦ «Казань Экспо» прошел X Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». В его работе принял участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, отметил Раис Татарстана.

«Республика неслучайно была выбрана площадкой [проведения форума]. Татарстан имеет огромный опыт. Вот, с 2015 года (мы пораньше начали) у нас в районах, городах благоустроено 450 парков, скверов, бульваров. Ну, и с [20]20 года мы работаем по программе "Наш двор". Это тоже огромная работа: 5174 двора привели мы в порядок», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Кроме того, в рамках форума оказались подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Татарстаном было заявлено 16 проектов, победителями стали Кукмор, Тетюши, Мензелинск, Высокая Гора, Аксубаево и Алексеевское. Общий объем федерального финансирования составит 474 млн рублей, заметил Раис РТ.

«Это огромная работа. Хотел бы отметить наших коллег, которые занимались оформлением, подготовкой документов. Здесь и члены оргкомитета, и Администрация Раиса, Правительство, Госсовет, Агентство инвестиционного развития, министерства и ведомства – все были активно вовлечены», – акцентировал Рустам Минниханов.