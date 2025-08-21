Опубликована стенограмма встречи Минниханова и Мишустина

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Пресс-служба Правительства России опубликовала стенограмму беседы Премьер-министра РФ Михаила Мишустина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова, состоявшейся сегодня в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», проходившего в Казани. «Татар-информ» републикует полный текст разговора.

М. Мишустин: Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Казань – очень гостеприимная и красивая. Входит в тройку лидеров крупнейших городов по качеству городской среды. И, конечно, жители это видят.

Организация самых значимых мероприятий в Казани всегда проходит на самом высоком уровне. Я хочу Вас поблагодарить, всю команду, которая в короткое время организовала всё для того, чтобы принять как раз Всероссийский конкурс по историческим поселениям и малым городам. Сегодня будет подведен финал. Я заранее хочу поздравить всех, кто станет победителями.

И вообще, регион, которым Вы руководите, – один из самых развитых в стране. Успешно действуют особые экономические зоны. «Алабуга» – одна из крупных и эффективных индустриальных территорий в стране. Совсем недавно вы еще одну зону запустили – это «Зеленая Долина», которая объединяет предприятия очень перспективной среды – биотехнологии.

Хочу попросить Вас сказать несколько слов об экономике республики и, конечно, ближайших планах.

Р. Минниханов: Михаил Владимирович! Большое спасибо!

Для нас большая честь принимать такой форум, и Ваше личное участие в нем. Мы искренне благодарны.

Тема – она касается всей страны, качество жизни. А власть в первую очередь оценивают по качеству жизни населения. То, что сегодня делается в стране. Все программы, нацпроекты и особенно поддержка малых городов, исторических поселений существенно меняют нашу страну.

Что касается экономической ситуации. По прошлому году мы превысили цифру 5 трлн по валовому региональному продукту – это почти 4% роста. Объем отгруженной промышленной продукции составил более 5,6 трлн рублей – тоже рост где‑то 5%. Объем строительных работ – тоже рост 17%, 908 млрд рублей. Ввели жилья 3 млн 400 тыс. кв. метров, каждый год в последние годы мы вводим более 3 млн. Сельское хозяйство тоже с ростом – 341 млрд рублей продукции.

И самое главное, критерий оценки – это инвестиции в основной капитал. Цифра составила 1 трлн 430 млрд рублей – тоже с ростом.

Что касается этого года, конечно, были некие опасения из‑за ставки, рынков, ограничений. Тем не менее пока валовый продукт – он у нас идет с ростом 2,6% за 7 месяцев. А промышленное производство – с ростом 9,7%.

В принципе, что касается экономики, хотел бы доложить Вам, компания «Татнефть» запустила новую установку «Гидрокрекинг-2», которая позволила нам довести выход светлых нефтепродуктов до 90%, а глубину переработки до 99,6%. 17,3 млн т нефти переработано за прошлый год – это самый современный завод новой России.

Также хочу отметить большую работу, которую проводит компания «Татнефть» в части биотехнологий. ОЭЗ «Зеленая долина», созданная Вашим решением, – это уже шесть резидентов, более 15 млрд инвестиций на первом этапе. Мы разработали кормовые добавки из природного газа. Это такой прорыв для нашей страны.

Очень системно работает компания «СИБУР». Несмотря на все сложности, которые связаны с поставщиками, они сумели реализовать проект «Этилен-600», он уже работает в пусконаладочном режиме. Это большой проект на 200 млрд рублей. Столько же этилена, сколько мы производили в Нижнекамске. Это дает двукратное увеличение.

И самое главное – для нас большая честь, что компания «СИБУР» открывает научно-исследовательский центр для всего СИБУРа в Казани. С учетом того, что у нас химическая наука очень развита. Она также запускает производство на казанских площадках катализаторов, которые мы закупали из‑за границы.

Только что Сергей Анатольевич (С. Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ») нам коротко доложил о работе нашего автомобильного завода. Компания «Соллерс» очень активная. С Вашим участием запустили новые модели, у которых хорошее соотношение «цена – качество». Очень хорошие машины.

По объектам оборонно-промышленного комплекса. Все задачи, которые ставятся руководством страны, реализуются. Не могу не поблагодарить: несмотря на все сложности, идет полная модернизация авиационного завода. Вертолетный завод очень серьезно модернизировался. Пороховое производство, «Точмаш». Везде всё идет по намеченному плану.

Как Вы сказали, функционируют две зоны. Основная – это «Алабуга», промышленная. И очень неплохие результаты у проекта «Иннополис». десять лет уже. 136 резидентов и 7 тыс. рабочих мест. Это всё IT, уже есть выручка у них. Вот «Зеленая долина».

Кроме этого, у нас порядка 100 площадок. Очень большой индустриальный парк – КИП «Мастер»: 1,5 млн кв. метров площади, 276 резидентов и 13 тыс. рабочих мест. «Химград» – тоже наш проект, уже не новый, на базе одного из банкротных предприятий. 370 резидентов. Причем мы уже сейчас по некоторым проектам работаем как управляющая компания за границей – например, в Узбекистане.

Особые экономические зоны и промышленные парки Татарстана дают в нашем обороте промышленной продукции уже более 16%. Эти проекты реализованы благодаря федеральным мерам поддержки. Отдельно хочу поблагодарить Правительство страны за Фонд развития промышленности. За пять лет 60 наших предприятий получили финансовый ресурс на 45,7 млрд рублей. Многих проектов не было бы, если бы не этот фонд.

В целом ситуация стабильная. По селу тоже. Уборка идет. Более половины зерновых мы убрали, урожайность – свыше 40 центнеров с гектара – я считаю, очень хорошая. По молоку тоже есть рост. Ждем хорошие урожаи овощей, картофеля. Вчера открыли новое производство по переработке картофеля, очень современное. По молоку: мы производим 2,3 млн тонн молока. Это первые позиции в нашей стране.

В целом ситуация, как я сказал, стабильная. Работаем.

М. Мишустин: В Татарстане очень сильный реальный сектор экономики. И конечно, это невозможно было бы без квалифицированных кадров.

Я знаю, что Вы лично уделяете очень большое внимание модернизации, в том числе высших учебных заведений, профессионалитета. Занимаетесь комплексно развитием и подготовкой системы образования в целом в Татарстане.

Знаю также, что сейчас строится общежитие филиала Казанского университета в Набережных Челнах и аграрного университета в Казани. Около 4 млрд рублей были соответствующие федеральные средства.

Очень важно и то, что вы активно развиваете передовые инженерные школы. И это позволяет создавать кластеры, когда предприятия промышленные, научные, которые здесь работают, определяют требования и помогают методологически и так далее разрабатывать программы для обучения ребят.

Что еще делается в этой сфере? Несколько слов об образовательных программах.

Р. Минниханов: Михаил Владимирович, Вы затронули, наверное, одну из самых важных задач для экономики – это кадры.

Сегодня я должен сказать, что есть огромная поддержка – в части формирования новой высшей школы. Решения, которые приняты Президентом, Правительством, направлены на создание научных центров мирового уровня. И один из десяти мировой центр мы уже получили – это по нефтяной промышленности. Мы получили шесть передовых инженерных школ. Наши вузы – это не только деньги, у наших вузов есть индустриальные партнеры. То есть все эти инженерные школы и вся эта работа носит прикладной характер. Наши компании – и «Татнефть», и «КамАЗ», и «Сибур» – очень активны в этих инженерных школах. Благодаря их поддержке мы сумели победить в этих конкурсах. И дальше мы еще три инженерные школы заявили.

Идет очень серьезная работа «Сибур» в Нижнекамске. Приводят в порядок и лаборатории, и жилищные условия. Мирового уровня кампус построен компанией «Татнефть», Высшая школа нефти в Альметьевске. Все это в том числе и с поддержкой федерального центра.

Вчера мы с Оксаной Николаевной Лут открыли современнейшее общежитие для аграрного университета. Большое спасибо. Этот объект на 634 студента стоит 2 млрд. Это три звезды полные, даже, может быть, больше. Бассейна нет, а с ним можно было четыре или пять звезд написать.

В целом мы активно работаем с ресурсными центрами. Каждый год 5–6 новых ресурсных центров. Там тоже индустриальные партнеры. Руководители предприятий поняли, что без системной работы эта работа не получается. Я считаю, что в последние годы Правительство страны проводит огромную работу по поддержке высшей школы.

М. Мишустин: Скоро юбилей у Набережных Челнов. Я знаю, что вы обращались за поддержкой. Мы поручили этот вопрос Денису Валентиновичу Мантурову.

Другой вопрос. Через Казань проходит трасса М12, важнейшая трасса страны. От Санкт-Петербурга до Владивостока ее необходимо реализовать по поручению Президента. Здесь идет работа по целому ряду логистических проектов, в том числе модернизация международного аэропорта Казани.

Все ли получается? Соблюдаются ли все сроки?

Р. Минниханов: Михаил Владимирович, наверное, мы даже мечтать об этом не могли: за последние пять лет у нас в Татарстане появилось два моста. Один мост – через Каму. Мы ведь ездили через плотину. Но плотина есть плотина. Обход Челнов и Нижнекамска – очень серьезный проект. Это почти 90 километров – обход и мост. Но самое главное – это М12. Сегодня многие москвичи и многие татарстанцы в Москву ездят на машине – шесть с половиной часов. Комфортная дорога, освещение, заправочные станции. Это не просто заправки – это и покушать, и привести себя в порядок. Мы искренне благодарны. Мы даже не мечтали, что у нас будут такие дороги.

Плюс капитальный грант, который мы получили на платную дорогу Альметьевск – Алексеевское – 145 километров, тоже первой категории. Капитальный грант на Вознесенский тракт. Поддержка по Горьковскому шоссе. Столько инфраструктурных объектов в республике никогда не было.

И в этом году мы с полноценной первой категорией от Челнов дошли по М7 до границы Башкортостана. А в целом мы идем на Екатеринбург и дальше. Как поручил Президент.

Программы идут, по всем направлениям работа идет. Очень благодарны.

Что касается аэропорта – третий терминал. Когда строили на Универсиаду новый терминал, мы планировали, что 2,5 млн пассажиров у нас будет в 2022 году. А сейчас у нас уже 5,3 млн, и на следующий год мы введем терминал.

Большое спасибо.

М. Мишустин: По срокам все получается?

Р. Минниханов: Да. Мы все успеем, все по плану.

М. Мишустин: Уважаемый Рустам Нургалиевич, хочу Вам от всей души пожелать удачи на предстоящих выборах главы Республики Татарстан. Вы очень многое делаете для развития региона. Вас поддерживает Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И уверен, что жители по достоинству оценят все то, что руководство Республики Татарстан делает для развития вашей республики.

Р. Минниханов: Большое спасибо нашему уважаемому Президенту. Татарстан везде получает полную поддержку. Мы большую международную программу ведем. Большое спасибо, Михаил Владимирович, Вам, Правительству. У нас полный контакт по всем проектам. Нам созданы все условия, нам нужно только работать.