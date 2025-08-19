Минниханов на форуме «РОСТКИ»: «Китай стал ключевым иностранным инвестором в Татарстане»

На что стоит обратить особое внимание России и Китаю в текущей геополитической ситуации, насколько государства активно торгуют друг с другом, будут ли китайцы производить свои машины в нашей стране и какую роль во всем этом играет Татарстан, обсудили на пленарной сессии Международного форума «РОСТКИ» с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.





«Китай остается ключевым внешнеторговым партнером России»

Пленарное заседание форума началось с хореографического номера и видеоролика, отражающих дружбу и взаимопонимание между государствами. Основной стала тема «Партнерство, проверенное временем: курс на будущее». Состав президиума состоял из очень авторитетных спикеров: глав субъектов, федеральных министров и влиятельных китайских предпринимателей и чиновников.

«Уже много лет Китай остается ключевым внешнеторговым партнером России. По итогам прошлого года был установлен новый рекорд по товарообороту – почти $245 млрд. Причем мы сохраняем баланс между экспортом и импортом. В структуре товарооборота представлены все основные товарные группы», – отметил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Инвестиционные проекты становятся основой для длительного сотрудничества двух стран. Сейчас в перечне российско-китайских инвестпроектов 63 инициативы на общую сумму более $130 млрд. Они затрагивают совместные интересы в металлургии, химической, радиоэлектронной, автомобильной и фармацевтической промышленности, добавил Алиханов.

«РОСТКИ» - уникальная площадка для усиления работы с Китаем»

Международный форум «РОСТКИ» уже в третий раз прошел в Казани и зарекомендовал себя как отличная площадка для выстраивания долгосрочных партнерских связей между двумя странами, уверен Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы собираемся уже в третий раз. За это время мероприятие зарекомендовало себя как уникальная площадка для усиления совместной работы с Китаем по различным направлениям, включая инвестиционные проекты, машиностроение, энергетику, нефтехимию, сельское хозяйство, информационные технологии, логистику, образование, культуру и туризм», – сказал Минниханов.

По его словам, главная задача мероприятия – развитие торговых, экономических, научных, социальных и культурных связей между регионами России и Китая.

«Встречи на этой площадке – хорошая возможность подвести итоги совместной работы, обсудить реализацию текущих проектов и определить приоритеты на будущее», – отметил Раис РТ.

Он подчеркнул, что в последние годы российско-китайские отношения, история которых длится более четырех сотен лет, достигли беспрецедентного уровня доверия и взаимопонимания.

«Наше сотрудничество строится на принципах многовековой дружбы, равноправия и стратегического партнерства. Это позволяет совместно отвечать на вызовы современного мира и вносить вклад в укрепление глобальной стабильности», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что в прошлом году отмечалось 75-летие установления дипломатических отношений.

«Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казань на саммит БРИКС в октябре 2024 года стал ярким символом особых, многогранных и взаимовыгодных связей между нашими странами. А предстоящий в начале сентября этого года визит в Китай Президента России Владимира Путина станет новым важным этапом в развитии стратегического партнерства между нашими странами», – уверен Раис Татарстана.

«Большую роль играет сотрудничество регионов»

Особую роль в выстраивании взаимоотношений России и Китая играет сотрудничество регионов, продолжил Минниханов.

«Взаимодействие регионов России и провинций Китая призвано выступать драйвером развития экономики и площадок для апробации новых форматов для взаимодействия. Татарстан на своем уровне вносит заметный вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. В период с нашей прошлой встречи на форуме в Татарстане состоялся ряд значимых мероприятий, посвященных развитию российско-китайского взаимодействия. Одно из ключевых событий – пятое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» с участием вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что такой формат показал свою эффективность для налаживания прямых контактов между представителями бизнеса и органов власти регионов двух стран, обсуждения перспектив развития совместных проектов и обмена опытом по цифровизации, образованию и промышленности.

«У Татарстана подписано восемь соглашений с китайскими провинциями. Внешнеторговый оборот республики с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным и превысил $3,3 млрд. Наблюдаем и планомерное развитие совместных проектов. За последние годы Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономику республики», – продолжил Раис РТ.

По его словам, доля китайских инвестиций в структуре иностранных вложений в экономику Татарстана за прошлый год превысила 80%.

«Наша республика расширяет портфель совместных инновационных и промышленных проектов с КНР от машиностроения до высоких технологий в IT и энергетике», – пояснил Минниханов.

Развивается и транспортно-туристическая инфраструктура. Прямое авиасообщение Казань – Шанхай позволило в прошлом году принять более 8 тыс. туристов из КНР. Кроме того, запущены авиаперелеты из Казани на остров Хайнань.

В свою очередь в Татарстане представлены туристические маршруты специально адаптированные для гостей из Китайской Народной Республики, заключил Минниханов.

Минниханов обозначил три приоритета в сотрудничестве с Китаем

Рустам Минниханов обозначил приоритетные направления, в которых Татарстану стоит особо поработать совместно с китайскими коллегами.

«В ближайшие годы нам следует расширять участие китайских инвесторов в создании новых высокотехнологичных производств, совместно развивать фармацевтические кластеры, внедрять цифровые решения в промышленности и сельском хозяйстве, запускать совместные исследовательские программы по «чистой энергии», умным городам и искусственному интеллекту, открывать новые бизнес-инкубаторы и акселераторы с участием молодых предпринимателей двух стран», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что 2026 год объявлен в России и Китае перекрестным Годом образования.

«Это создает уникальные возможности для активизации научного, образовательного и технологического взаимодействия между нашими странами, запуска совместных исследовательских центров, расширения академических обменов и реализации передовых проектов в области инноваций», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он заявил, что Татарстан готов стать одной из ключевых площадок для новых исследовательских центров, IT-хабов и предложить инфраструктуру для проведения форумов, молодежных научных школ, хакатонов и совместных стартап-туров.

«Приглашаем китайских граждан на учебу в Татарстан. Уверен, благодаря открытому диалогу, совместному поиску решений и поддержке инициатив на всех уровнях мы сможем успешно реализовать наш амбициозный курс на будущее, обеспечив процветание народов России и Китая», – заявил Минниханов.

«России и Китаю следует задуматься о независимой логистике»

На фоне развивающегося взаимопонимания и глубоко партнерства, России и Китаю следует задуматься о создании системы независимой логистики, заявил советник Президента России, специальный представитель Президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

«Мы все говорим о новых вызовах, в том числе санкциях, повышении страховых взносов (за доставку грузов – прим. Т-и) и многом другом. Даже перевозка морским транспортом, которым всегда гордились логисты, сегодня стала уязвима. Мы видим недружественные действия в Балтийском и Черном морях, а также проливах. Это говорит о том, что России и Китаю необходимо выстраивать независимую транспортную логистику. У нас уже есть предложения, уверен, после нашей плодотворной сессии на форуме мы выработаем план действий», – заявил Левитин.

Он подчеркнул, что логистика оказалась в списке самых уязвимых сфер при введении санкций.

При этом наши Россия и Китай продолжают работать, используя все виды транспорта: флот, железную дорогу, автомобильные коммуникации, добавил он.

«Активно заработали пункты пропуска с КНР. Только железнодорожным транспортом было перевезено в прошлом году 56 млн тонн грузов», – продолжил Левитин.

Также все больше развиваются автомобильные перевозки грузов, однако здесь существует разница в требованиях к ним двух стран. России и Китаю предстоит заняться решением этого вопроса.

Китайцы намерены локализовывать производство автомобилей в России

Автопромышленность уже стала большим полем сотрудничества Китая и России. Одним из следующих шагов может стать локализация производства китайских авто в нашей стране, считает председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«Форум даст новый рывок. Мы уверены, что между нашими странами бизнес растет, и китайских компаний в России все больше. Товарооборот побил рекорд, у нас есть новые цели, обозначенные нашими лидерами, и мы должны стараться для их достижения», – сказал он.

На российском рынке новых автомобилей китайские автомобили занимают почти 50%, подчеркнул Чжоу Лицюнь.

Локализация машиностроения должна стать одним из главных направлений взаимодействия стран, уверен генеральный секретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции (CCCME) Го Куйлун.

«Вижу, что растет интерес к сотрудничеству. Нужно стремиться к обмену в областях машиностроения и электронной продукции. Мы активно призываем китайские компании участвовать в форуме для опыта общения. Проблемы есть, но мы можем улучшить сотрудничество», – подчеркнул Го Куйлун.

Дальнейшее развитие сотрудничества он видит в создании технологических альянсов, углублении производственных цепочек.

«Татарстан становится все более привлекательным для китайских компаний»

Подводя итог пленарной сессии и форума в целом, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй в беседе с журналистами отметил, что Татарстан с каждым годом становится все более привлекательным регионом для предприятий Китая.

«Татарстан становится все более привлекательным для китайских предпринимателей. Здесь проводится огромное количество разных мероприятий, создаются важные платформы для налаживания контактов. Республика может стать примером межрегионального сотрудничества Китая и России. В Татарстане очень хорошие инвестиционные условия», – заявил он.

Форум «РОСТКИ» стал играть важную роль в установлении контактов между регионами России и провинциями Китая.

«Здесь создан центр поддержки китайских инвестиций. Это говорит о том, что Татарстан становится все более важным регионом в выстраивании взаимодействия наших стран», – сообщил он.

По его словам, в этом году на форуме уже было достигнуты договоренности между компаниями, производящими цемент, экскаваторы и инженерную технику.

Китайские производители всегда ищут место, где удобно и комфортно работать, а руководство защищает их права, подчеркнул посол.