Минниханов на форуме «РЕБУС 2025»: «Будущее – это Казань»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии форума «РЕБУС 2025», отвечая на вопрос модератора, председателя экспертного совета Центра компетенций «Умный город» Анатолия Курманова, назвал Казань городом будущего.

«Будущее – это Казань», – сказал татарстанский лидер.

По словам Минниханова, «город будущего» – это не просто красивый лозунг, а стандарт высокого качества жизни для жителей. Этот стандарт, по словам татарстанского лидера, важно транслировать на другие города и населенные пункты республики.

«Если бы не цифровизация, многие проекты реализовывались бы медленно или с ошибками. Главный критерий оценки власти – качество жизни граждан. И это должно быть не только в Казани – мы должны создавать такие условия в любой точке, должны транслировать стандарты и на другие территории, населенные пункты, чтобы качество жизни людей сильно не отличалась», – подчеркнул Минниханов.

В столице Татарстана 18 и 19 августа пройдет III Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура». На эти два дня МВЦ «Казань Экспо» превратится в ключевую площадку для обмена профессиональным опытом в сфере управления территориями и цифровизации строительства и местом для деловых дискуссий, сообщают организаторы события.

Участниками форума станут представители стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН, делегаты 65 регионов России. С докладами и лекциями выступят 2,5 тыс. спикеров. С учетом онлайн-формата общее количество участвующих в мероприятии превысит 7 тыс. человек.

На протяжении двух дней на площадке форума пройдут практические мероприятия, посвященные факторам успешности и предикторам проблем умного города с разбором международных кейсов, инновациям в строительных технологиях, их роли в развитии современной городской полицентричности. В ходе дискуссий будут обсуждаться перезагрузка девелопмента, кадровый фундамент цифровой революции и подготовка профессионалов для архитектуры и строительства нового поколения.

В рамках событий организуют Международный камп АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика» – крупнейшее в России международное мероприятие в формате проектно-образовательного интенсива. Участие в кампе в офлайн-формате примут 100 молодых специалистов.