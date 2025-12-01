news_header_top
Политика 1 декабря 2025 18:57

Шавкат Мирзиёев передал привет Рустаму Минниханову

Шавкат Мирзиёев передал привет Рустаму Минниханову
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев передал привет Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

Приветствие лидера Узбекистана передала руководитель его администрации (и старшая дочь) Саида Мирзиёева.

«Он (Шавкат Мирзиёев – прим. Т-и) вас очень любит, привет передавал», – сказала политик, увидев фотографию Президента Узбекистана в кабинете у Рустама Минниханова.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

