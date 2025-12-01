Минниханов и глава администрации лидера Узбекистана посетили выставку «Свет между мирами»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева осмотрели выставку картин «Свет между мирами». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Разместившаяся в Присутственных местах Казанского Кремля экспозиция объединила коллекции Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» (Истра, Россия) и Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого (Нукус, Узбекистан).

Гостям рассказали, что формирование коллекции искусства XX века в музее «Новый Иерусалим» началось в середине 1980-х годов, когда он еще находился на территории Новоиерусалимского монастыря и носил название Московского областного краеведческого. Первоначальный костяк коллекции составили работы художников с русскими корнями, постоянно или время от времени работавших в Центральной Азии.

В ходе экскурсии Рустам Минниханов и Саида Мирзиёева ознакомились с живописными и графическими работами таких художников, как Александр Волков, Роберт Фальк, Александр Осьмеркин, Климент Редько и ряд других. Всего на выставке представлено более 130 произведений.

Раиса Татарстана и главу Администрации Президента Узбекистана сопровождала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

