Политика 1 декабря 2025 19:50

Минниханов обсудил развитие сотрудничества с главой Администрации Президента Узбекистана

Минниханов обсудил развитие сотрудничества с главой Администрации Президента Узбекистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с руководителем Администрации Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Казанском Кремле, стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в культуре, туризме, экономике. В частности, было сказано, что Татарстан и Узбекистан имеют много направлений для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе на межрегиональном уровне.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Помимо прочего, во время разговора Саида Мирзиеёва передала Рустаму Минниханову слова приветствия от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева (она является его старшей дочерью – прим. Т-и).

