Раис Татарстана и руководитель АП Узбекистана посетили концерт ко Дню узбекской культуры

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева посетили концерт Национального симфонического оркестра Узбекистана под управлением маэстро Алибека Кабдурахманова и ансамбля российского композитора и пианиста Кирилла Рихтера Richter Trio. Концерт прошел в рамках Дня культуры Республики Узбекистан в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

«Это попытка соединить современную музыку, поэзию и этнические мотивы», – объяснила журналистам замысел организаторов вечера министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Это не первое сегодняшнее событие, связанное с презентацией узбекской культуры в Казани. Ранее Раис Татарстана и руководитель Администрации Президента Узбекистана посетили выставку картин «Свет между мирами» в Присутственных местах Казанского Кремля. Эти два проекта – выставка и концерт – откроют узбекскую культуру и искусство с новой стороны, считает министр культуры Татарстана.

«Диалог может происходить только через культуру. Все начинается со слова «культура», – заявил генеральный директор Государственного академического театра оперы и балета имени А. Навои Алибек Кабдурахманов в разговоре с журналистами.

«Это очень интересное сочетание народного звучания с оркестром. Мы тоже любим работать с таким материалом», – отметил главный дирижер театра Камала Данияр Соколов.

По мнению Соколова, в этой музыке есть элементы, созвучные с произведениями современного итальянского композитора Людовико Эйнауди, который известен своим умением сочетать классическую традицию и поп-музыку. Но именно этнические мотивы вызывают особенный интерес. По словам руководителя узбекского оркестра Кабдурахманова, через современность оркестр пытается выразить национальную идентичность.

«Сегодня очень важно поднимать национальную классическую музыку», – подчеркнул Соколов.