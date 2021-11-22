Минниханов сообщил о росте населения Татарстана по предварительным итогам переписи

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения демонстрируют рост населения в Татарстане. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с представителями бизнес-сообщества в Набережных Челнах.

«Мы все должны стремиться к тому, чтобы наша республика стала привлекательной. Вот перепись что показывает? Всюду идет снижение населения, а у нас есть некая динамика роста. Значит, к нам переезжают, все хотят двигаться в сторону Татарстана», — сказал Минниханов.

В качестве примера руководитель республики отметил растущую востребованность инвестиционных площадок Татарстана. «На КИП «Мастер» занято 1,5 млн квадратных метров площадей и нужно двигаться дальше», — подчеркнул он.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и завершилась 14 ноября. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в переписной кампании приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.