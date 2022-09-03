Минниханов принял участие в торжествах ко Дню нефтяника в Альметьевске

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной части праздника, посвященной Дню работников нефтяной и газовой промышленности, а также Дню города Альметьевска. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, в рамках визита в Альметьевск Президент посетил полилингвальный комплекс «Адымнар», открывшийся 1 сентября, открыл детскую художественную школу, посетил благоустроенный бульвар им. Ризы Фахретдина и ряд других объектов.

Ранее Минниханов направил всем работникам нефтегазового комплекса Татарстана поздравление с профессиональным праздником. Он отметил, что отрасль является основой татарстанской экономики, центром притяжения молодых специалистов и локомотивом развития для смежных областей.

С программой празднования Дня нефтяника в Альметьевске можно ознакомиться в материале «Татар-информа». Напомним, что хедлайнером мероприятия станет певица Нюша.

Фото: пресс-служба Президента РТ