Хедлайнером Дня нефтяника в Нижнекамске станет певица Нюша

Хедлайнером Дня нефтяника в Нижнекамске станет российская певица Нюша: звезда выйдет на сцену в сквере Лемаева в 21.15 и будет петь 45 минут. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Организаторы приготовили для горожан и гостей города насыщенную программу, которая начнется в 10 часов в парке «Солнечная поляна». Она предусматривает турниры по волейболу, спортивные программы «Зеленого фитнеса», мастер-классы по изготовлению брелоков и браслетов.

В интерактивном познавательно-образовательном игровом пространстве «Нефть. Экология. Креатив» состоится лекторий на траве об экологических проблемах глобального масштаба, будут работать интерактивная анимационная зона и фотозона «Объединяя возможности».

Для детей в рамках анимационной программы проведут шоу воздушных змеев, аквагрим, шоу мыльных пузырей и мастер-класс по мороженому.

Концерт начнется в 16 часов с казанского блока артистов: на сцену выйдут Фирдус Тямаев, вокальная группа «Ямьле», Марина Карпова, Алсу и Азат Фазлыевы, Айрат Сафин & DJ Радик (Москва).

Ретро-блок стартует в 18 часов. Наталья Гулькина, Натали, группа «Плазма» и Виктор Салтыков порадуют нижнекамцев популярными хитами. В финале концертной программы споет Нюша.

Праздничный салют намечен на 22 часа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске на Дне нефтяника выступят Григорий Лепс и Баста.