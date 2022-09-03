Основа экономики РТ: Минниханов поздравил с Днем работников нефтегазового комплекса

Нефтяная и газовая промышленность — это основа экономики Татарстана, центр притяжения молодых профессионалов и инноваций. Отрасль была и остается фундаментом для укрепления энергетического, индустриального и научного потенциала РТ, а также повышения благосостояния населения. Об этом говорится в поздравлении Президента Татарстана Рустама Минниханова работникам нефтегазового комплекса.

«Сегодня, несмотря на сложную геополитическую обстановку, продолжается реализация стратегических для Республики Татарстан проектов по повышению эффективности нефтедобычи, обеспечению магистральным газом новых промышленных объектов, подведению газа к объектам жилого фонда в рамках социальной газификации, решаются задачи в области импортозамещения и укрепления экологической безопасности нефтяных производств. Достигнутые результаты стали возможны благодаря ежедневному труду и высокой ответственности многотысячного коллектива нефтяников и газовиков республики», — подчеркивается в поздравительной телеграмме.

В заключение Рустам Минниханов пожелал специалистам и их семьям здоровья, успеха и благополучия.