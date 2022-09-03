Минниханов принял участие в открытии детской художественной школы в Альметьевске

В Альметьевске после реконструкции открылась детская художественная школа. В церемонии также принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель РТ поблагодарил «Татнефть» и ее гендиректора Наиля Маганова за помощь в строительстве, ремонте и реконструкции социально значимых объектов Альметьевского и других районов Татарстана.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Хотел бы поблагодарить Наиля Ульфатовича и „Татнефть“ за реконструкцию этого объекта. Компания очень много делает для повышения качества жизни, причем не только в Альметьевске, но и в других городах нашей республики», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Обновленную школу могут посещать до 1000 детей. Здесь их ожидают классы декоративно-прикладного и изобразительного искусства, скульптуры, компьютерной графики. Кроме того, здесь будут организованы занятия для взрослых жителей.

Затем Рустам Минниханов посетил отремонтированное помещение Центра психологической помощи молодежи «Нур». Такие объекты действуют в 6 городах Татарстана. Здесь ведется подготовка педагогов по направлению психология.

В общей сложности в Татарстане работают 15 помещений центра, которые охватывают 106 тыс. населения.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Кроме того, Президенту Татарстана презентовали благоустроенный бульвар им. Ризы Фахретдина. Дизайн общественного пространства строится на арабской стилистике, относящей к имени знаменитого писателя-просветителя, а также делении на четыре зоны: входную, спортивную, детскую и зону Памяти.

Ранее глава Альметьевского района Тимур Нагуманов анонсировал строительство памп-трека на бульваре Фахретдина. Он пообещал, что новое пространство для молодых экстремалов будет содержать множество спортивных начинок и не разочарует горожан.