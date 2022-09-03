Минниханов посетил в Альметьевске шестую в РТ школу «Адымнар»

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня полилингвальный комплекс «Адымнар» в Альметьевске. Это шестая подобная школа в Татарстане, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Образовательное учреждение начало работу 1 сентября этого года. Его посещают свыше 800 учащихся.

Руководитель республики осмотрел учебные классы, спортзалы, бассейн и столовую.

Напомним, что в церемонии открытия, прошедшей 1 сентября, принял участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.