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Официальная хроника
17 января 2023  13:52

По поручению Путина форум «Россия — Исламский мир» в Казани станет ежегодным

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Международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться каждый год.   Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что Международный экономический форум „Россия — Исламский мир: KazanForum“ проводится ежегодно в Казани <...> образовать организационный комитет по подготовке и проведению Международного экономического форума „Россия — Исламский мир: KazanForum“», — сказано в тексте.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Марат Хуснуллин. Правительству России также поручено организовать подготовку и проведение форума, который в этом году пройдет в столице Татарстана 18-19 мая.

 

#Владимир Путин #россия-исламский мир #Казань
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