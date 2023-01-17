По поручению Путина форум «Россия — Исламский мир» в Казани станет ежегодным

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться каждый год. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что Международный экономический форум „Россия — Исламский мир: KazanForum“ проводится ежегодно в Казани <...> образовать организационный комитет по подготовке и проведению Международного экономического форума „Россия — Исламский мир: KazanForum“», — сказано в тексте.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Марат Хуснуллин. Правительству России также поручено организовать подготовку и проведение форума, который в этом году пройдет в столице Татарстана 18-19 мая.