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Началась регистрация участников на юбилейный KazanForum 2024
Открылась регистрация на участие в юбилейном XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», который пройдет 16-17 мая 2024 года в столице республики.
В рамках предстоящего события запланирован ряд мероприятий, в том числе традиционные межправительственные комиссии со странами исламского мира, заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», выставка халяль-индустрии, халяль-ярмарка, фестиваль мусульманской моды.
«Международный экономический форум России и стран ОИС — это площадка для диалога с целью развития сотрудничества в сфере торговых отношений, прямых иностранных инвестиций, обсуждения вопросов исламской финансовой системы», — отмечал Раис РТ, заместитель председателя федерального оргкомитета KazanForum Рустам Минниханов.
Регистрация проходит по ссылке.
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