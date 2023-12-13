news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 13 декабря 2023 17:23

Началась регистрация участников на юбилейный KazanForum 2024

Скопировать ссылку
Началась регистрация участников на юбилейный KazanForum 2024
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Открылась регистрация на участие в юбилейном XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», который пройдет 16-17 мая 2024 года в столице республики.

В рамках предстоящего события запланирован ряд мероприятий, в том числе традиционные межправительственные комиссии со странами исламского мира, заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», выставка халяль-индустрии, халяль-ярмарка, фестиваль мусульманской моды.

«Международный экономический форум России и стран ОИС — это площадка для диалога с целью развития сотрудничества в сфере торговых отношений, прямых иностранных инвестиций, обсуждения вопросов исламской финансовой системы», — отмечал Раис РТ, заместитель председателя федерального оргкомитета KazanForum Рустам Минниханов.

Регистрация проходит по ссылке.

Международный экономический форум проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
читайте также
Башни Казанского Кремля планируют отремонтировать к KazanForum в 2024 году
Башни Казанского Кремля планируют отремонтировать к KazanForum в 2024 году
Минниханов и Таха Айхан обсудили привлечение молодежи на KazanForum и саммит БРИКС
Минниханов и Таха Айхан обсудили привлечение молодежи на KazanForum и саммит БРИКС
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100