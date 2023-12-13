Началась регистрация участников на юбилейный KazanForum 2024

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Открылась регистрация на участие в юбилейном XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», который пройдет 16-17 мая 2024 года в столице республики.

В рамках предстоящего события запланирован ряд мероприятий, в том числе традиционные межправительственные комиссии со странами исламского мира, заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», выставка халяль-индустрии, халяль-ярмарка, фестиваль мусульманской моды.

«Международный экономический форум России и стран ОИС — это площадка для диалога с целью развития сотрудничества в сфере торговых отношений, прямых иностранных инвестиций, обсуждения вопросов исламской финансовой системы», — отмечал Раис РТ, заместитель председателя федерального оргкомитета KazanForum Рустам Минниханов.

Регистрация проходит по ссылке.