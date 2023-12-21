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Общество 21 декабря 2023 14:32

Минниханов приехал на церемонию открытия движения по М12 до Казани на «КАМАЗе»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал на открытие участка федеральной трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани на гоночном грузовике «КАМАЗ». Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«На само открытие Рустам Нургалиевич [Минниханов] приехал на „КАМАЗе“», — пояснила собеседница агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов перед открытием татарстанского участка магистрали М12 протестировал его на своем лимузине Aurus.

Президент России Владимир Путин открыл движение по участку трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани. В своей речи он поблагодарил всех специалистов, которые участвовали в его возведении, и отметил, что проект был завершен за рекордные сроки.

Федеральная трасса М12 «Восток» строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Протяженность участка магистрали Москва — Казань составляет 810 километров. Благодаря новой автостраде время в пути от столицы РФ до столицы РТ сократится с 12 до 6,5 часа. После Казани М12 должна дойти до Екатеринбурга и Тюмени. В дальнейшем ее могут продлить до восточных границ страны.
#Рустам Минниханов #Трасса м12 #национальные проекты #Татарстан – республика достижений
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