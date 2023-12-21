Минниханов приехал на церемонию открытия движения по М12 до Казани на «КАМАЗе»

Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал на открытие участка федеральной трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани на гоночном грузовике «КАМАЗ». Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«На само открытие Рустам Нургалиевич [Минниханов] приехал на „КАМАЗе“», — пояснила собеседница агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов перед открытием татарстанского участка магистрали М12 протестировал его на своем лимузине Aurus.

Президент России Владимир Путин открыл движение по участку трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани. В своей речи он поблагодарил всех специалистов, которые участвовали в его возведении, и отметил, что проект был завершен за рекордные сроки.