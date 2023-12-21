Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов лично протестировал татарстанский участок М-12, проехав по нему на Аурусе
Перед тем, как доложить Президенту России Владимиру Путину о готовности татарстанского участка М-12 Раис республики Рустам Минниханов лично протестировал дорогу за рулем своего Ауруса.
Он стартовал с самого протяженного моста трассы - через Волгу. Минниханов оценил качество дорожного покрытия, сделал несколько остановок, чтобы проверить придорожную инфраструктуру: заправки, пункты питания.
Напомним, сегодня Президент России принимает участие в открытии движения по трассе М12 до Казани, к церемонии он присоединится в формате ВКС.
Кроме того, по видеосвязи Путин проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ожидается, что во время мероприятия будут подведены итоги работы за 2023 год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»