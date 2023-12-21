Минниханов лично протестировал татарстанский участок М-12, проехав по нему на Аурусе

Перед тем, как доложить Президенту России Владимиру Путину о готовности татарстанского участка М-12 Раис республики Рустам Минниханов лично протестировал дорогу за рулем своего Ауруса.

Он стартовал с самого протяженного моста трассы - через Волгу. Минниханов оценил качество дорожного покрытия, сделал несколько остановок, чтобы проверить придорожную инфраструктуру: заправки, пункты питания.

Напомним, сегодня Президент России принимает участие в открытии движения по трассе М12 до Казани, к церемонии он присоединится в формате ВКС.

Кроме того, по видеосвязи Путин проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ожидается, что во время мероприятия будут подведены итоги работы за 2023 год.