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Политика 5 июня 2024 16:43

Минниханов прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

С 5 по 7 июня Рустам Минниханов будет принимать участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. В программе запланировано около 30 встреч и подписаний соглашений.

В выставочном центре «Экспофорум» расположен стенд Республики Татарстан, уточнила собеседница агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Санкт-Петербурге стартовал XXVII ПМЭФ.

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#Рустам Минниханов #ПМЭФ
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