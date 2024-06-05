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Минниханов прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
С 5 по 7 июня Рустам Минниханов будет принимать участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. В программе запланировано около 30 встреч и подписаний соглашений.
В выставочном центре «Экспофорум» расположен стенд Республики Татарстан, уточнила собеседница агентства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Санкт-Петербурге стартовал XXVII ПМЭФ.
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