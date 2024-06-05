Когогин на беспилотнике и Путин на «пленарке»: чего ждать от ПМЭФ и что покажет Татарстан

ПМЭФ – это не только деловая и культурная программа, но и выставка, поражающая своими масштабами

Фото: предоставлено пресс-службой АИР РТ

«Татарстан – центр притяжения международных мероприятий»

Традиционно ПМЭФ – это не только деловая и культурная программа, но и выставка, поражающая своими масштабами. Не один день шла работа по монтажу региональных стендов, на которых субъекты РФ представляют свои достижения.

Татарстан подготовил стенд площадью 113 квадратных метров. Его концепция: «Татарстан – центр притяжения мероприятий международного уровня». Напомним, что в этом году республика приняла два события и примет еще столько же. В феврале в Казани прошли «Игры будущего», в мае состоялся Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». На очереди, в июне, мультиспортивные Игры стран БРИКС, а в октябре в столице Татарстана пройдет саммит стран БРИКС.

Внимание к стенду республики на ПМЭФ привлекает огромный яркий глобус, а надпись «Татарстан» по кругу будто опоясывает земной шар Фото: © предоставлено пресс-службой АИР РТ

Внимание к стенду республики на ПМЭФ привлекает огромный яркий глобус, а надпись «Татарстан» по кругу будто опоясывает земной шар. Своим стендом Татарстан намерен продемонстрировать участникам ПМЭФ из других стран свой инновационный, инвестиционный, промышленный и торгово-экономический потенциал.

Еще один знаковый экспонат стенда – кабина лифта от компании «Татлифт», которая распахнет свои двери: «Добро пожаловать в Татарстан». Гости смогут зайти и посмотреть видеоролик о республике.

Участниками стенда Татарстана станут 15 ведущих предприятий и организаций республики, включая вышеуказанный «Татлифт», ОЭЗ «Иннополис», Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Промышленный кластер РТ, Дирекция спортивных и социальных проектов, которая ведет Игры БРИКС в Казани, и другие.

Руководитель АИР РТ Талия Минуллина отметила в разговоре с «Татар-информом», что ПМЭФ традиционно является важнейшей площадкой для презентации экономического потенциала Татарстана. В частности, на прошлом форуме делегацией республики подписано 25 соглашений, из которых 11 – при участии Раиса республики.

Участниками стенда Татарстана станут 15 ведущих предприятий и организаций республики Фото: © предоставлено пресс-службой АИР РТ

Рустам Минниханов и в этом году возглавит делегацию республики и примет активное участие в работе форума. В составе республиканской команды на ПМЭФ едут вице-премьеры Правительства Татарстана, министры, главы Елабужского, Зеленодольского и Альметьевского муниципальных районов, а также представители татарстанского бизнес-сообщества.

«ПМЭФ – это одно из главных деловых мероприятий страны. Здесь принимаются важные решения, проводятся переговоры с инвесторами, обсуждаются вопросы поставки продукции, развитие кооперации. Этот форум не станет исключением, будем работать над привлечением ресурсов в республику. Запланированы встречи с главами регионов, послами, коллегами-министрами из других стран, крупными корпорациями, банками. Планируется подписание ряда соглашений», – поделился с «Татар-информом» заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Фото: © предоставлено АИР РТ

Шесть компаний от Промкластера

Промкластер Татарстана на ПМЭФ будут представлять шесть компаний, для которых форум может стать инструментом продвижения. Названия этих компаний «Татар-информу» перечислил председатель Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров.

АО «РариТЭК Холдинг» представит газомоторную технику. Напомним, что при участии компании были разработаны газомоторные версии автомобилей «Москвич 3» и «Москвич 6». Впоследствии «РариТЭК» устанавливает газовое оборудование и его адаптацию на этих автомобилях.

ГК «ЭНЭЛТ» представит возможности для крупного бизнеса по снижению затрат на электроэнергию для крупных промпредприятий. А также в части решения вопросов энергообеспечения удаленных районов России, например Камчатки.

Компания ICL традиционно покажет свою компьютерную технику и софт. Компания «Техникс» презентует технологии бестраншейного ремонта трубопроводов, канализации, газового оборудования.

Инженерно-производственный центр «Бугульма» представит трубы, которые используются в нефтегазовом секторе, в ЖКХ. «За 36 лет работы у них не было ни одной аварии», – прокомментировал «Татар-информу» Сергей Майоров.

Компания «Далини» представит логистические услуги как транспортная компания. А также предложит решения по поставке подшипниковой продукции. «Надеюсь, что участие в ПМЭФ поможет им в достижении договоренностей по увеличению сбыта их продукции», – рассказал Майоров «Татар-информу».

На форуме прошлого года одним из ключевых участников был КАМАЗ, который запустил движение беспилотных грузовиков по федеральной трассе М11 «Нева» Фото: kamaz.ru

Когогин приедет на ПМЭФ на беспилотном «КАМАЗе»

На форуме прошлого года одним из ключевых участников был КАМАЗ, который запустил движение беспилотных грузовиков по федеральной трассе М11 «Нева». Старт по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург стал первым этапом проекта «Беспилотные логистические коридоры».

В течение года шесть цифровых магистральных тягачей «КАМАЗ» совершали рейсы по трассе и осуществляли грузоперевозки между двумя городами.

Сегодня, чтобы снова привлечь внимание к проекту, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин проедет в кабине беспилотного тягача из Бологого до Санкт-Петербурга. Протяженность участка – около 350 км. Ожидается, что время Когогина в пути составит около 5 часов и у него будет возможность самому оценить эффективность коммерческого использования технологии доставки грузов с помощью беспилотников.

ПМЭФ-2024 станет самым дорогим за свою 27-летнюю историю, ведь цены на билеты для участников снова выросли Фото: предоставлено пресс-службой АИР РТ

Участие в ПМЭФ снова подорожало

ПМЭФ-2024 станет самым дорогим за свою 27-летнюю историю, ведь цены на билеты для участников снова выросли. Теперь придется отдать 1,35 млн рублей. В эту стоимость входит участие во всех мероприятиях деловой и культурной программ Форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по спецприглашению). За 1,35 млн рублей также предоставят доступ в зоны делового общения на площадке ПМЭФ.

Председатель Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров в разговоре с «Татар-информом» оценил стоимость участия.

«В этом году снова подорожал входной билет, что, скорее всего, сделает состав таким, каким он должен быть. Будут лица, принимающие решения, в первую очередь, потому что цена входного билета отпугнет тех, кто просто так туда приходил поглазеть. Люди туда поедут работать, проводить переговоры», — считает Майоров.

Собеседник сообщил, что Промышленному кластеру Татарстана в первую очередь интересны потенциальные заказчики — регионы РФ и страны – участницы ПМЭФ.

«Интересны страны, которым мы можем предлагать свою инновационную продукцию, которая поможет снизить себестоимость, увеличить производительность», — сказал Майоров «Татар-информу».

Он добавил, что Татарстан будет рекомендовать местным предприятиям внедрять инновации, которые будут представлены на ПМЭФ для обеспечения их опережающего роста.

ПМЭФ традиционно соберет на одной площадке представителей зарубежного и российского бизнеса Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Путин готовится к выступлению на ПМЭФ

ПМЭФ традиционно соберет на одной площадке представителей зарубежного и российского бизнеса. Свое участие уже подтвердили 18,6 тыс. человек из 139 стран, включая Россию.

Президент России Владимир Путин выступит на ПМЭФ в очном формате. Как рассказал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, глава государства произнесет речь на пленарном заседании. Оно запланировано на 7 июня.

«Президент готовится к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, точно так же – участие Президента в дискуссии на пленарном заседании», — сказал Песков журналистам.

Среди иностранных лидеров участие в ПМЭФ уже подтвердили президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и глава Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, а также 50 иностранных министров, представляющих интересы стран Африки, Латинской Америки, Восточной Европы, Арабского мира.

Странами-участницами также станут Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Киргизия, Азербайджан, Казахстан, Иран, Мьянма, Куба, Вьетнам и Судан. Страна-гость ПМЭФ этого года – Султанат Оман. Этот статус подразумевает целый комплекс мероприятий.

Ключевая тема предстоящего форума: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Программу ПМЭФ разделят на четыре тематических блока: