Когогин отправился на ПМЭФ в кабине беспилотного грузовика КАМАЗ по М11

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отправился на XXVII Петербургский международный экономический форум в кабине беспилотного магистрального тягача КАМАЗ, которые курсируют по федеральной трассе М11 «Нева». Об этом сообщается в телеграм-канале автогиганта.

Как отмечали в пресс-службе предприятия, руководитель КАМАЗа в условиях реального движения оценит эффективность коммерческого использования технологии доставки грузов с помощью высокоавтоматизированных транспортных средств, работающих в беспилотном режиме.

Напомним, 14 июня 2023 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков КАМАЗ. В церемонии принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов. Тогда по трассе было запущено движение трех грузовиков. Через месяц начали курсировать еще три грузовика. Позднее в автогиганте рассказали, что в 2024 году планируется запустить еще не менее 15 беспилотных большегрузов.

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал XXVII ПМЭФ. В этом году мероприятие будет проходить 5–8 июня – его тема «Основа многополярности – формирование новых центров роста». Планируется участие в событии Президента РФ Владимира Путина.

Фото: телеграм-канал ПАО «КАМАЗ»