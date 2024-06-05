В Санкт-Петербурге стартовал XXVII ПМЭФ

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал XXVII Петербургский международный экономический форум. В этом году мероприятие будет проходить 5–8 июня – его тема «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

Как передает РИА Новости, гостей на стендах участников форума встречают стены из живых цветов, панно из пралине «Счастье», слитки золота, пиво и клубника. Помимо этого, гости могут увидеть новинки от Aurus – автомобили Senat, Komendant и Arsenal, которые накануне были скрыты от глаз посетителей защитными чехлами, сегодня выставлены на всеобщее обозрение.

Как и другие регионы страны, Татарстан подготовил свой стенд. Его площадь составила 113 кв. метров, концепция – «Татарстан – центр притяжения мероприятий международного уровня». Участниками стенда станут 15 ведущих предприятий и организаций республики.

Всего на форум прибудут государственные и политические делегации из 45 стран. Как ожидается, общее количество зарубежных гостей превысит 17 тыс. человек из 136 государств. В мероприятиях примет участие и Президент Владимир Путин. Так, 7 июня он выступит на пленарном заседании.

О том, чего ждать от ПМЭФ в этом году и что покажет Татарстан, читайте в большом материале «Татар-информа».

Фото: сайт Кремля