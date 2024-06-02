Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2017

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 7 июня примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин», рассказывающий о графике главы государства на следующую неделю, выложил в своем Telegram-канале ее ведущий — корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

При этом журналист высказал мнение, что пленарного заседания ПМЭФ «ждут не только в России, но и в мире», потому что с учетом внешнеполитических обстоятельств «речь <...> неизбежно пойдет совсем не только об экономике».

Кроме того, на предстоящей неделе Путин станет участником и ряда других мероприятий, которые состоятся в Санкт-Петербурге под эгидой ПМЭФ, а также проведет встречу с Правительством страны.

XXVII Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Тема мероприятия на этот раз сформулирована следующим образом: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».