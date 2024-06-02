Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня
Президент России Владимир Путин 7 июня примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин», рассказывающий о графике главы государства на следующую неделю, выложил в своем Telegram-канале ее ведущий — корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
При этом журналист высказал мнение, что пленарного заседания ПМЭФ «ждут не только в России, но и в мире», потому что с учетом внешнеполитических обстоятельств «речь <...> неизбежно пойдет совсем не только об экономике».
Кроме того, на предстоящей неделе Путин станет участником и ряда других мероприятий, которые состоятся в Санкт-Петербурге под эгидой ПМЭФ, а также проведет встречу с Правительством страны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»