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Минниханов поздравил Путина с инаугурацией
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Президента РФ Владимира Путина с инаугурацией, а также поблагодарил главу государства за поддержку республики. В своем телеграм-канале руководитель региона поделился фотографиями с последнего визита Путина в РТ.
«Котлыйбыз, Владимир Владимирович! (Поздравляем, Владимир Владимирович – перевод с татарского) Спасибо Вам за поддержку Татарстана!» – написал Минниханов.
Он опубликовал снимки с приезда Путина в феврале этого года – на одном из них глава государства прибыл в Международный аэропорт Казани на Ту-214, а на втором решил прокатиться до трассы М12 на автомобиле КАМАЗ.
Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес в Кремле. На церемонии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Фото: телеграм-канал Раиса РТ
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