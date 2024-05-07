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Политика 7 мая 2024 17:22

Минниханов поздравил Путина с инаугурацией

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Минниханов поздравил Путина с инаугурацией

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Президента РФ Владимира Путина с инаугурацией, а также поблагодарил главу государства за поддержку республики. В своем телеграм-канале руководитель региона поделился фотографиями с последнего визита Путина в РТ.

«Котлыйбыз, Владимир Владимирович! (Поздравляем, Владимир Владимирович – перевод с татарского) Спасибо Вам за поддержку Татарстана!» – написал Минниханов.

Он опубликовал снимки с приезда Путина в феврале этого года – на одном из них глава государства прибыл в Международный аэропорт Казани на Ту-214, а на втором решил прокатиться до трассы М12 на автомобиле КАМАЗ.

Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес в Кремле. На церемонии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

#Рустам Минниханов #Владимир Путин #инаугурация президента
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