С Ту-214 на Aurus: Путин передвигается на технике, собираемой в Татарстане

Президент России Владимир Путин сегодня находится с рабочим визитом в Татарстане. Примечательно, что глава государства прибыл в Международный аэропорт Казани на Ту-214 и после приземления пересел на Aurus – и пассажирский самолет, и автомобиль люкс-класса собираются в республике.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный самолет, оснащенный отечественными системами и способный перевозить до 207 пассажиров. Его отличает высокое аэродинамическое качество, современные аэродинамическая компоновка и пилотажно-навигационный комплекс. Модель отвечает международным требованиям по шуму на местности и эмиссии вредных веществ в атмосферу.

Самолет серийно выпускается на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» в специальных версиях для государственных заказчиков. Сегодня КАЗ работает над увеличением выпуска новых самолетов для поставок в авиакомпании — запущено строительство новых корпусов под агрегатно-сборочное производство, создание центра механообработки, строительство современного логистического центра. Это позволит поэтапно выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год.

Aurus – первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров.