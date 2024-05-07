Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес к Кремле. Трансляция с инаугурации доступна в прямом эфире.

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет страны, верно служить народу», - сказал Президент.

Напомним, Путин одержал победу на выборах Президента России, которые прошли с 15 по 17 марта 2024-го. За действующего российского лидера отдали свои голоса 87,28% избирателей. Для сравнения: за Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 4,3% граждан, за Владислава Даванкова (Новые люди) – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,2%.

Отметим, что это будет уже 5 срок Владимира Путина на посту Президента страны. Политик впервые был избран в 2000-м и выполнял обязанности на этом посту до 2008 года. Третий срок политика, как главы государства, начался в 2012 году. С тех пор он третий раз подряд избирается на должность российского лидера.