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Путин официально вступил в должность Президента России
Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес к Кремле. Трансляция с инаугурации доступна в прямом эфире.
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет страны, верно служить народу», - сказал Президент.
Напомним, Путин одержал победу на выборах Президента России, которые прошли с 15 по 17 марта 2024-го. За действующего российского лидера отдали свои голоса 87,28% избирателей. Для сравнения: за Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 4,3% граждан, за Владислава Даванкова (Новые люди) – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,2%.
Отметим, что это будет уже 5 срок Владимира Путина на посту Президента страны. Политик впервые был избран в 2000-м и выполнял обязанности на этом посту до 2008 года. Третий срок политика, как главы государства, начался в 2012 году. С тех пор он третий раз подряд избирается на должность российского лидера.
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