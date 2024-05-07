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Минниханов принял участие в церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина
Раис Татарстана Рустам Минниханов присутствовал на церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Во время церемонии Владимир Путин принес присягу народу России, а затем председатель Конституционного суда Валерий Зорькин торжественно объявил о вступлении Президента в должность.
Вслед за этим глава государства выступил со словами благодарности в адрес народа России и отдельно участников специальной военной операции, которые защищают интересы Отечества.
«Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства — беречь Россию и служить нашему народу, — сказал он. — Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего».
Также прозвучало заявление о том, что Россия открыта к развитию отношений со всеми странами, которые видят в ней надежного и честного партнера.
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