Минниханов потребовал от всех служб быть готовыми к ликвидации последствий ЧС

Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании потребовал от руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов быть готовыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных сложными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Руководитель республики напомнил, что благодаря слаженной работе всех служб и тесному взаимодействию органов местного самоуправления в Татарстане удалось в короткие сроки ликвидировать последствия ЧС, вызванной ледяным дождем 24 ноября.

«В результате ледяного дождя произошло отключение электроэнергии в целом ряде наших населенных пунктов. В зоне наиболее сложных метеоусловий и наиболее пострадавшими оказались Дрожжановский и Буинский районы. Аномальные погодные условия привели к авариям на электросетях также в Алексеевском, Камско-Устьинском, Нурлатском, Спасском, Тетюшском районах», — перечислил Президент РТ.

В частности, отключение электроэнергии было зафиксировано на 22 социально значимых объектах и в 86 населенных пунктах, где проживают более 10 тыс. человек. К ликвидации последствий оказались привлечены 30 бригад Сетевой компании в составе 260 сотрудников и 24 единиц техники.

«Погодные аномалии также привели к обледенению дорог, общественных пространств в населенных пунктах. Отразилось это и на работе городского пассажирского транспорта», — добавил Минниханов.

«Учитывая, что зима только началась и [плохие] погодные условия могут повториться, обращаю внимание руководителей профильных республиканских министерств и глав городов и районов на необходимость быть в постоянной готовности к оперативному реагированию и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций», — заключил Президент Татарстана.

Вызванные атмосферными фронтами осадки, в том числе ледяной дождь, обрушились на Татарстан 23 и 24 ноября. Изначально, 23-го числа, сообщалось, что без света из-за непогоды остались 37 населенных пунктов в Дрожжановском, Тетюшском и Буинском районах республики. О полном возобновлении электроснабжения было объявлено вечером 24-го числа. В Казани возникли затруднения с работой трамваев, а на обработку дорог потратили рекордное количество реагента.