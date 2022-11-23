Из-за непогоды частично без электроэнергии остались 37 населенных пунктов в Татарстане

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ от дежурного «Сетевой компании» поступило сообщение о частичном отключении электроэнергии в Дрожжановском, Тетюшском и Буинском районах республики.

По предварительным данным, под отключение попали 37 населенных пунктов – это 1653 частных жилых дома с населением почти 4 тыс. человек, а также 5 школ.

Ликвидацией последствий отключения занимаются сотрудники МЧС и «Сетевой компании».

По поручению прокуратуры Республики Татарстан городские и районные прокуроры контролируют ход восстановления электроснабжения на территории районов, где произошли обрывы линий электропередач.

«Особое внимание уделяется социальным объектам и объектам жизнеобеспечения. Ход и результаты восстановительных работ взяты на контроль в аппарате надзорного ведомства», – сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.