В Татарстане два дня подряд ожидаются снегопады, гололед и ледяной дождь

Два дня подряд, 23 и 24 ноября, в Татарстане ожидается заметное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В частности, прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, днем в среду 23-го числа и в ночь на четверг 24-го числа местами сильные.

Кроме того, вероятен гололед. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица. Помимо этого, 23 ноября в регионе опустится туман, возможны метели.

Синоптики напоминают, что ледяные дожди и гололед могут привести к отложениям льда на электропроводах и деревьях, образованию сильной гололедицы на дорогах. Ранее о мерах безопасности при ледяном дожде рассказало ГУ МЧС по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что со среды в Татарстан вернутся сильный снег, метели и снежные заносы. Согласно данным метеорологов, вплоть до конца месяца средняя температура воздуха в республике будет на 2 градуса ниже нормы.